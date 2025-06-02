Kültür Yılı, Gençler İçin İyi İmkanlar

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMALAR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak genç kardeşlerimizin kültürle, sanatla, sporla iç içe bir hayat kurabilmeleri için onlara en iyi imkanları sunma gayretindeyiz.” şeklinde belirtti. Mumcu, Serdivan’da açılışı yapılan “Dinamik Park”ta gerçekleştirdiği konuşmasında, bu alanın Serdivan’a nefes katacağını, çocukların koşup oynayacağı, gençlerin spor yapacağı ve ailelerin huzur içinde zaman geçireceği bir mekan olduğunu vurguladı. Dinamik Park gibi doğa ile iç içe alanların dostluklar kurulduğu, muhabbetin yaşandığı ve sosyal hayata canlılık katan yaşam alanları olduğunu ifade eden Mumcu, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan etmesiyle Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde bizler de yaptığımız her projede aileyi, gençlerimizi ve çocuklarımızı daha çok merkeze almayı hedefliyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle iç içe bir yaşam sürmelerine imkan sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Mumcu, “Bunun en iyi örneklerinden biri de kültür yolları. Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarımızı, gençlerimizi kültürel değerlerimizle, sanatla ve sporla en iyi şekilde buluşturuyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda Sakarya’da kültür yolu festivalinin önemli duraklarından biri olacak.” ifadesinde bulundu. Gittiği şehirlerde gençlerle bir araya gelerek onların meraklarını, hayallerini ve fikirlerini dinlediğini söyleyen Mumcu, “Bir kez daha gördüm ki Türkiye Yüzyılı’nın mimarı gençlerimiz de bu ülke emin ellerde ve daha da iyi yerlere gelecek.” dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya’nın spor, sanat ve kültürel aktiviteleri ile her geçen gün büyüyen bir kent olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Sanayisiyle, eğitimiyle, coğrafyasıyla çok yaşanabilir bir şehir. Serdivan göz bebeğimiz bir ilçemiz. Bizler de milletvekilleri olarak belediye başkanı Osman Çelik’in yanındayız.” şeklinde konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, açılan alanın Serdivan’ın geleceğine yönelik güçlü bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu aktardı. Çelik, 2 bin 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen parkın; modern çocuk oyun grupları, mini futbol sahası, basketbol atış alanları, langırt, ayak tenisi, crossnet ve voleyboldan hedef şut alanlarına kadar her yaştan vatandaşın faydalanabileceği birçok spor ve dinlenme aktivitesini içerdiğini belirtti. Konuşmaların ardından parkta protokol üyeleri çocuklarla oyun oynadı. Açılışa, AK Parti milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da katıldı.