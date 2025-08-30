Kültür Yolu Festivali Başlıyor. Ari etkinlikler var. Türk Dünyası’nın Paydasıdır

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Çam, “Ortak paydalarımızı, acılarımızı birlikte paylaştığımız gibi mutluluğumuzu, sevincimizi ve enerjimizi de birlikte paylaşacağız. Türk dünyasının hatta gönül coğrafyamızın ortak paydası olan bir festival haftası olarak görmek gerekiyor” dedi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen festival, Çanakkale’deki Anadolu Hamidiye Tabyası’nda gerçekleştirildi. Törene birçok önemli isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Çam, “8 ay boyunca süren, 20 ayrı ilde düzenlenen, 9 gün boyunca süren, 400’ün üzerinde etkinliği olan dünyada böyle bir etkinlik yok. Muazzam bir çalışma, başarı hikayesi var. Bugün aynı zamanda önemli bir gün; ’30 Ağustos Zafer Bayramı’mız. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Cumhuriyet’imizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” şeklinde konuştu. Çam, kültürel değerleri korumanın yalnızca cephelerde değil, kültürel emperyalizmle mücadele ile de mümkün olduğunu vurguladı. “Bütün dünyaya da kültürümüzün, medeniyetimizin, tarihimizin, geçmişimizin, birikimimizin dünyada en büyüklerinden biri olduğu mesajını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende söz alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Kültür Yolu Festivali’miz Çanakkale’de bugün bir başka heyecana vesile olacak. 5’incisini yapacak olmamızda Çanakkalelilerin çok mutlu olduğunu gördük ve şahit olduk. 3 yaşından 90 yaşına kadar her bir vatandaşımızın kendini bulabildiği, kendini ifade edebildiği, sevdiği mutlaka bir etkinliğin olduğu bu festival, Çanakkale’ye çok iyi geldi” dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise festivalin, dünyada markalaşmış festivaller arasında gözde bir yer edindiğini vurguladı. “Kültür Yolu Festivali, çok kısa zamanda çok büyük mesafe kat etti ve artık önemli bir marka haline geldi. Yalnızca yurt içerisinde değil, belki Avrupa’nın şu anda en önemli festival markası haline geldi” diye konuştu. Program, Bakan Yardımcı Serdar Çam ve beraberindekilerin ‘Medeniyetlerin Mirası’ sergisini gezmesi ile sona erdi.