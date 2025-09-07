Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

ETKİNLİKLERİN HIZLA DEVAM ETMESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kayseri Kültür Yolu Festivali, zengin etkinliklerle sürüyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri bölümünde tiyatro gösterimlerinden sergilere, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna uygun aktiviteler büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kayseri Kalesi’nde sanatseverlerle buluşan “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Sergisi”, izleyicilere Göbeklitepe’den başlayarak günümüze kadar uzanan dijital bir yolculuğa çıkarıyor.

SANATIN ÇEŞİTLİ YÜZLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde sergilenen “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir Sergisi” ise katılımcılara ünlü sanatçının eserlerini yakından görme imkanı sunuyor. Kadir Has Kongre Merkezi’nde sahne alan komedyen Gökhan Ünver, izleyicilere keyif dolu anlar yaşatırken, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Anadolu’dan Dünya’ya Esintiler” konseri, piyano sanatçısı Göksen Tosuner ve diğer müzisyenlerin Anadolu’nun kültürel tınılarını evrensel melodilerle harmanlamasıyla dikkat çekiyor.

SANAT VE SANATÇILAR BİR ARADA

Sedat Anar, Kayseri YİKOB Konferans Salonu’nda kendine özgü üslubu ile vurmalı ve telli çalgıları sergiledi. Ayrıca, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Bu Diyar Başkadır-Gez Sen Anadolu’yu Müzikali” Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde izleyicilerle buluştu. “FotoMaraton” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde ise her yaştan yüzlerce fotoğrafçı, festivalin en güzel anlarını yakalamak için yarıştı.

Festival kapsamındaki “Sinema Yollarda” tırı, Yahyalı ilçesinde sinemaseverlerle buluşma fırsatı buldu. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen atölyelerin, sahne gösterilerinin ve tiyatro gösterimlerinin yer aldığı Çocuk Köyü, küçükleri ağırlamaya başladı. Kukla gösterileri, illüzyonist performansları ve jonglör şovları gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra Talas Osmanlı Sokağı ve Cumhuriyet Meydanı’nda genç müzisyenler performans sergiledi. Festival; sanatçı Ebru Yaşar’ın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde verdiği konserle de zenginleşirken, etkinlikler 14 Eylül’e kadar sürecek.