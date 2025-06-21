Kültür Yolu Festivali Genişliyor

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali hakkında, “Dünyanın belki de en uzun soluklu, belki de en büyük, aynı zamanda en marka festivaline dönüşüyor.” ifadesini kullandı. Alpaslan, festival kapsamında Samsun Müzesi’nde açılan sergileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Alpaslan, Samsun’da ikinci kez Kültür Yolu Festivali’ni gerçekleştirdiklerini belirtti. Kendisi, 21 Haziran’da başlayan festivalin, Samsun’da 29 Haziran’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Alpaslan, festivalin 9 gün boyunca bir kültür sanat şöleni haline geleceğini ve pek çok kültür sanat etkinliğinin düzenleneceğini söyledi. “Konserlerimizden tiyatromuza, operadan, çocuk atölyelerinden söyleşilere her alanda bir kültür şölenini yaşayacağız.” diyen Alpaslan, “39 noktada 426 etkinliğimiz olacak. Samsunlular ve çevresindeki tüm vatandaşlarımız, hatta yurt dışından gelen insanlar kültür sanata doyacaklar.” şeklinde konuştu. Alpaslan, Kültür Yolu festivallerinin yoğun bir katılım aldığını, milyonlarca kişinin festivalleri ziyaret ettiğini belirtti. Organizasyonun, dünyada en çok ilgi gören festival haline geldiğine vurgu yaptı.

Alpaslan, festivallerin yıl boyunca devam ettiğini ifade ederek, yoğun ilginin ekonomik olarak da festivalin düzenlendiği şehirlere katkı sağladığını belirtti. “Yeme içmeden konaklamaya, alışverişe kadar insanlara iş ve istihdam olanakları sunuyor. Bu, refahı artırma anlamında ciddi katkıda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Alpaslan, festivallere 5 yıl önce İstanbul’dan başladıklarını hatırlatarak, “20 şehrimize gelmiş durumdayız bu 5 yıl sonunda. Bunu tüm Türkiye’ye, tüm illerimize yaymak istiyoruz.” dedi. Uygulamanın kademeli olarak gerçekleştirileceğini belirten Alpaslan, illerin coğrafi dağılımını dikkate alarak başlangıçta büyük şehirleri festivale dahil edeceklerini ifade etti. Alpaslan, her yıl yeni şehirlerin festivale katıldığını ve nihai hedefin tüm illerde bu festivali gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. “Dünyanın belki de en uzun soluklu, belki de en büyük, aynı zamanda en marka festivaline dönüşüyor.” şeklindeki sözleriyle hedeflerini ortaya koydu.