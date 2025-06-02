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Kültür Yolu Festivali Olaylı Geçti

ŞANLIURFA’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ OLAYLI BAŞLADI VE BİTTİ

Şanlıurfa’da 24 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali, şiddetli olaylarla kurgu aldı. Her gün yaşanan kavgalarla gündeme gelen festivalde birçok kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olaylar sadece izleyicilerle sınırlı kalmadı, sanatçılar da bu durumdan etkilendi.

SANATÇILARA SALDIRILAR

Festival boyunca sahnede şarkı söyleyen Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ’a konser sırasında su şişesi fırlatıldı. Bu durum, festivalin gidişatını olumsuz etkiledi. Kapanış etkinliklerinde de olaylar yaşandı. Alişan’ın sahne aldığı konser sırasında, izleyiciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri duruma müdahale etmeye çalıştı. Ancak konser sonrasında da olaylar devam etti. Yumruklar ve bıçakların kullanıldığı kavgada birçok kişi yaralandı ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Bu olaylar, festivalin yüzünü kararttı ve Şanlıurfa’daki etkinlik tarihi boyunca akıllarda kalacak anlar olarak kaydedildi.

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