Kültür Yolu Festivalleri Hakkari’de Başladı

HAREKETLİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Bir Anadolu Şenliği’, 22 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Hakkari ve Yüksekova’da başlamış olup, Hakkari Merzan Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen Çocuk Köyü etkinliğiyle kutlamalara giriş yapıldı. Stadyumda gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkari Valisi Ali Çelik, çeşitli Kurum Müdürleri ve yerel halk katılım gösterdi. Katılımcılar, şişme oyun alanları, Çanakkale Savaşları Müzesi ve gezici kütüphane gibi yerlerde çocukların neşesine ortak olmayı başardı.

KÜLTÜREL YENİLİKLER VE FIRSATLAR

Etkinliklerin ardından, Hakkari-Van Karayolu üzerindeki Seyir Tepe’de basın mensuplarına bilgi veren Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin kültür yolu festivalleri ile büyük bir sanat şöleni haline geldiğini vurguladı. Hakkari’nin turizm potansiyeline dikkat çekerken, “Türkiye kültür yolu festivalleriyle milyonlarca izleyici ve binlerce sanatçıyı buluşturuyoruz. Sayın Bakanımızın ziyareti sonrası Hakkari’de turizm ve kültür hareketine start vermeye karar verdik. ‘Bir Anadolu Şenliği’ Hakkari ve Yüksekova’nın yanı sıra Şırnak, Bitlis ve Tunceli’de de doğrultusunda devam edecek. Sinema, konserler, devlet tiyatrosu ve opera gibi geniş bir yelpazede etkinlikler yapılacak. Bu şenlik, hem bölgenin tanıtımı hem de huzur ve güvenliğin sembolü olacak” ifadelerini kullandı.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE DOLU BİR PROGRAM

Şemdinli ilçesindeki düğünlerin fenomen ismi Sofi Ömer’in halay gösterisi, Meydan Medresesi’nde gerçekleşen gastronomi etkinliği ve şehir merkezindeki konser ile programın sona erdiği belirtildi. Bu etkinlikler, katılımcılara kültürel birikim ve bölgesel zenginlikleri tanıtmayı hedefliyor.