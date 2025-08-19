Kültürel İş Birliği, Spotify Türkiye Ofisi

TOPLANTIDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkta Spotify ekibiyle bir araya geldi. Bu toplantıda, Spotify Türkiye Ofisi’nin 2026 yılında İstanbul’da açılacağına karar verildi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık” dedi.

SPOTIFY İLE İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞECEK

Bakan Ersoy, “Ülkemizin müzik ekosisteminin, Spotify’dan hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceğiz. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye Ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek” diye belirtti. Ayrıca, şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcileriyle ortak adımlar atma konusunu masaya yatıracaklarını ifade etti.

MÜZİK ZİRVESİ’NDEN BEKLENTİLER YÜKSEK

Eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Müzik Zirvesi’nden önemli sonuçlar beklediğini dile getiren Bakan Ersoy, Türk sanatçılarının küresel başarılarından da bahsederek, “2024’te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL DİPLOMASİYE YENİ IVME KAZANDIRACAK

Bakan Ersoy, “Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.