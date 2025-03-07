Kültürel İşbirliği Görüşmesiyle Hükümet Konağı Ziyareti

YENİ HÜKÜMET KONAĞINA ZİYARET

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a yeni Hükümet Konağında bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında, Kaymakam Kahraman ve Müdür Bircan, ilçenin kültürel ve turistik potansiyelini artırmaya yönelik iş birlikleri ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Kaymakam Kahraman, yeni Hükümet Konağı’nın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek iş birliğine önem verdi. Yeni Hükümet Konağı, modern mimarisi ve donanımı ile Pazaryeri ilçesinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladığı ifade edildi. Müdür Bircan, yeni binanın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, Kaymakam Kahraman’a görevinde başarılar temenni etti.