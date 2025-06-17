Kültürel Mirası Hatırlatmıştır Cemil Meriç

MEHMET NURİ ERSOY’DAN CEMİL MERİÇ VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Medeniyet mirasımızdan yeterince nasiplenememiş aydınların içinde bulunduğu durumun vahametini ülkemizde en açık şekilde ifade eden isimlerin başında Cemil Meriç gelmektedir. Cemil Meriç; bize evimizi, kendimizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmıştır” dedi. Ak Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı, Cemil Meriç’in vefatının 38’inci yılı için bir anma programı düzenledi. Program, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Etkinliğe; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile birçok milletvekili, akademisyen ve yazar katıldı.

CEMİL MERİÇ’İN GÜCÜ VE ÖZGÜVENİ VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda Cemil Meriç’in farklı özelliklerinin vurgulanacağını dile getirdi. “Çünkü Cemil Meriç üzerine yapılan çalışmalar, onun çeşitli özelliklerini ön plana çıkartarak herkesin farklı düzeylerde nasiplenmesini sağlamıştır. Kimileri Cemil Meriç’in dünyasını keşfettiğinde, zorluklar karşısında pes etmeyen güçlü bir iradeye sahip olduğunu görmüştür. Başkaları ise Cemil Meriç’in düşünce dünyasıyla tanışarak, düşünsel ve kültürel iktidarla hesaplaşmaktan çekinmeyen bir öz güven bulmuşlardır. Özellikle birçok araştırmacı, Batı merkezli bir siyaset ve tarih analizinin yanında Doğu bilgeliği ve derinliğinden Cemil Meriç külliyatı sayesinde haberdar olmuştur” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ SOYKIRIM ELEŞTİRİSİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cemil Meriç’e Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Gazze’de olan nedir? Yanımızda bir soykırım, dünyanın gözü önünde işleniyor. İsrail’deki katil Netanyahu hükümetinin yaptığı soykırım, alçakça bebekleri, kadınları, insanları, yaşlıları yok eden, hastaneleri vuran bir anlayışın arkasında duruyor. Böyle bir dünyada üstadın insani ve İslami olan değerlere, hassasiyetlerine dikkat çeken anlayışına dünyanın ihtiyacı yok mu?” dedi.

CEMİL MERİÇ’İN ÖNEMİ VE DİYALOG ÇAĞRISI

AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Cemil Meriç’i anarak, “Ben Cemil Meriç ile lise yıllarında tanıştım. ‘Bu Ülke’yi sular seller gibi okudum ve tüm aforizmalarını ezberledim. Onun sözleri ve düşünceleri oldukça kıymetlidir. Cemil Meriç’in en çok ihtiyaç duyduğu şey diyalogdu. Peşin hükümlü olmayı Türk düşünce dünyasındaki en önemli problemlerden biri olarak görüyordu. Bu buluşma ile bir fikri yeniden hatırlatmak ve bir kültürü ayağa kaldırma çağrısı yapmak istiyoruz. Cemil Meriç bir okuldur, bir mekteptir, yatağına sığmayan bir ırmaktır. O, bu ülkenin aklına, vicdanına ve kalbine ses olan büyük bir mütefekkirdir” şeklinde konuştu.