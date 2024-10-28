Kültürel Mirasın Aktarımı İçin Yöntemler

GELENEKSEL SPORLAR VE KÜLTÜREL MİRAS

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültürün gelecek nesillere aktarımında geleneksel sporların yeniden canlandırılmasının etkili bir yol olduğunu vurguluyor. “Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var.” ifadesiyle bu konudaki heyecanını paylaşıyor. Erdoğan, Londra’da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen “Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı panelde gençlerin kültürel mirası aktarmanın zorluklarını da dile getiriyor.

KÜLTÜREL MİRASIN AKTARILMASI VE ZORLUKLARI

Erdoğan, geleneksel sporların kültürel mirası aktarmada önemli bir yöntem olduğunu belirtiyor. “Asıl zorluk, gençlerin kendi kültürlerini miras almalarıdır.” diyerek bu sürecin her yerde zorlu olduğunu ifade ediyor. “Kültürü gelecek nesillere aktarmanın yollarını bulmak zorundayız. Bu kolay bir iş değil ve basit bir cevabı yok.” diyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu, 5 kıtada ve 22 ülkede geleneksel sporların daha fazla yer alması için çalışıyor. Erdoğan, bu sporların yalnızca bir yarış olmadığını, aynı zamanda kültürel zenginliğin, dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olduğunu ekliyor.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK VE İNSANLIĞA KATKI

Erdoğan, kültür farkındalığına sahip gençlerin dünyaya daha fazla katkı sağladığını belirtiyor. Ama günümüzde birçok şeyin tarihi değerinden uzaklaştığını ifade ediyor. “Bunun çok verimli olmadığı, insanlık için çok faydalı olmadığı kanaatindeyim.” diyor. Daha fazla kültürel zenginlik ve temsilin insanlara özgüven aşılayacağını düşünüyor.

Erdoğan, dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen daha iyi bir dünya için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Dünyada olup bitenlere dair bu karamsar bakış açısı, aslında bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmeli.” diyor. Kolayca pes etmemek gerektiğini ve herkesin bu yeni döngünün bir parçası olmasını vurguluyor.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VE GELECEK UMUTLARI

Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa projesindeki yeri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Türkiye kesinlikle yeni bir şeyin parçası ve bu Avrupa projesi kendi kararlarını veren, uluslararası ilişkilerde kendi hareket tarzını belirleyen dinamik Türkiye’den kesinlikle hoşlanmıyor.” ifadesini kullanıyor. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’nin büyük umutları var. Birçok alanda iddiası var ve bence Türkiye bunu başaracak.” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.