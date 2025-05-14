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Kültürel Proje, Sinema İle Çocuklara

PROJENİN HAZIRLANMASI VE HEDEFLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğiyle yürütülen bir proje çerçevesinde, Elazığ’ın Keban ilçesine gelen “Gezen Sinema Tırı” çocuklarla buluştu. Elazığ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile Keban Çok Programlı Lisesi’ne gelen bu tır, küçük yaştaki izleyicilere sinema deneyimini yaşatmayı amaçlıyor.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Keban Çok Programlı Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar sinema filmi izleme fırsatı buldu. Film seansının yanı sıra etkinlikte yer alan çocuklar, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi. Ayrıca Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan da etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelerek, bu buluşmanın mutluluğunu paylaştı.

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