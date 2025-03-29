Kulu’da 13 Yıldır Hatimli Teravih Geleneği

SON TERAVİH NAMAZI VE HATİM DUASI

Konya’nın Kulu ilçesinde hatimli teravih namazı kılınarak hatim duası gerçekleştirildi. Kulu’da 13 yıldır Ramazan ayı boyunca hatimli teravih namazı düzenleniyor. Halime Hatun Kubbeli Camisi’nde yapılan etkinlikte, 29. gün olan son teravih namazının ardından hatim duası yapıldı.

GELENEKSEL UYGULAMA VE GELECEK TEMENNİLER

Ramazan ayı boyunca imam hatipler tarafından değişimli olarak kıldırılan teravih namazı sonrasında cami cemaati, gelecek Ramazan aylarında da hatimle teravih namazı kılmanın sürekliliği için temennide bulundu. Bu gelenek, Kulu’da bir anlamda Ramazan ayının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.