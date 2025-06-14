Kulu’da Arpa Ekili Tarlada Yangın

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’nın Kulu ilçesinde arpa ekili bir tarlada meydana gelen yangın, 10 dekarlık bir alanın zarar görmesine yol açtı. Olay, Bahadırlı Mahallesi’nin kırsal kesiminde gerçekleşti. Edinilen bilgiler ışığında, F.B. isimli tarıma ait olan arpa tarlasının yanma nedeni henüz belirlenemedi.

YANGINA MÜDAHALE VE KONTROL

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye, alevleri söndürmek ve soğutma işlemleri yapmak üzere çalışmalarına başladı. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangınla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.