Kulu’da Elektrikli Bisiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA KONUSUNDA İNCELEME BAŞLATILDI

Konya’nın Kulu ilçesinde, elektrikli bisikletin kontrolden çıkması sonucu bir kaza meydana geldi. Olay, Kulu Karacadağ Mahallesi yolunda gerçekleşti.

YARALILAR AMBULANSA KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 42 MA 5560 plakalı elektrikli bisiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi. Bu kazada sürücü H.A. ve arkasında yolculuk yapan 17 yaşındaki A.E.A.H. yaralandı. Kaza sonrası hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme süreci başlatıldı.