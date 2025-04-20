Kulu’da Kontrolsüz Dönüş Kazası Yaşandı

KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİRME KAZAYA SEBEP OLDU

Konya’nın Kulu ilçesinde, kavşaktan dönmek amacıyla kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren otomobilin neden olduğu kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına anbean kaydedildi. Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara Kara yolu üzerindeki Ömeranlı Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Konya istikametindeki trafik ışıklarında, kavşaktan dönmek için şerit değiştiren otomobil, yoldan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sırasında her iki otomobil birden savrulurken, araç içinde bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise KGYS kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirmesi, otomobillerin çarpışması ve sonrasında savrulmaları net bir şekilde görünmektedir.