Kulu’da Mide Kanaması, Hava Ambulansı Gönderildi

GURBETÇİ VATANDAŞ MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan bir gurbetçi, mide kanaması sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Hüseyin B., Kozanlı Mahallesi’nde rahatsızlandı. Durumu değerlendiren yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekibi gönderildi. Ekipler, Hüseyin B.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan muayenelerde Hüseyin B.’nin mide kanaması geçirdiği belirlendi ve bu durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden hava ambulansı talep edildi.

HAVA AMBULANSIYLA TEDAVİYE DEVAM EDİLDİ

İvme kazanan süreç sonucunda Hüseyin B., hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada gerekli tedavi süreçlerine başlandı. Sağlık durumu hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.