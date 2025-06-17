Kulu’da Minibüs Yangını, İtfaiye Söndürdü

YAŞANAN YANGIN OLAYI

Konya’nın Kulu ilçesinde park halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Camikebir Mahallesi’nde gerçekleşti.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, F.E. isimli şahsa ait olan 42 AN 829 plakalı minibüsün motor kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının, minibüsün motor kısmındaki elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor.