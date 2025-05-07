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Kulu’da Motosiklet Kaza Geçirdi

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki cipe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Camikebir Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde gerçekleşti. G.K. yönetimindeki 42 BBK 171 plakalı motosiklet, seyir halindeyken park edilmiş olan 42 AKG 955 plakalı Volvo marka cipe arkadan çarptı.

Kazada motosikletli yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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