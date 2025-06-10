Kulu’da Samanlıkta Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ KURUMUŞ OTLAR

Konya’nın Kulu ilçesinde bir çiftlikte samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi 138530 Sokak’taki bir yerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.A. isimli kişiye ait olan ve saman balyalarıyla dolu olan samanlıkta, kurumuş otların tutuşması neticesinde yangın başladı.

ALEVLERİ GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itibariyle hemen ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yangın yerine ulaştıklarında itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içinde söndürdü. Yangın sonucunda maddi zarar oluştu.