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Kulu’da Şehit Anıtı Yapıldı

ŞEHİT ANITI YAPILDI

Konya’nın Kulu ilçesinde, şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay ve bölgeden 12 şehit için bir anıt inşa edildi. 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede, vatan uğruna can veren şehitlere ait fotoğrafların sergilendiği bir anıt oluşturuldu.

ŞEHİTLERİ UNUTMAMAK İÇİN

Kulu Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliği ile hayata geçirilen bu anıt, şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Jandarma Komutanlığı bahçesinde yerini aldı. Böylece, Kulu’daki şehitlerin anısı, gelecek nesillere aktarılacak bir simge haline geliyor.

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