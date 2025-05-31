Kulu’da Tütünsüz Günü Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Konya’nın Kulu ilçesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu özel günde, tütün ve tütün mamullerinin neden olduğu zararlar üzerine bilgilendirme yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir” konulu program, Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

TÜTÜN ZARARLARI ANLATILDI

Etkinlikte, tütün ve tütün mamullerinin insan vücudunda yarattığı olumsuz etkiler anlatıldı. Programda, tütün tüketiminin insan sağlığına verdiği zararlar, sigara içmeyenlere kıyasla sağlık risklerini artırdığı ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bilgileri paylaşıldı. Ayrıca, katılımcılara tütün ve tütün mamullerinden uzak durmanın önemi, sigarayı bırakmanın hayatı nasıl değiştirebileceği ve bağımlılıklardan kurtulma yolları üzerinde duruldu. Etkinliğe Kulu ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.