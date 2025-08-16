Kulu’da Yurt Çatısında Yangın Çıktı

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Konya’nın Kulu ilçesinde inşaat halindeki bir yurdun çatısında meydana gelen yangın, yerel halkta paniğe sebep oldu. Yangın, akşam saatlerinde Dinek Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, KYK yurt binasının çatısında henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle birlikte çatıda bulunan kereste malzemeleri de alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangınla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.