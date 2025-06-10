Kulu’daki Yangın İtfaiyece Söndürüldü

YANGININ NEDENİ KURU OTLAR

Konya’nın Kulu ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi 138530 Sokak’ta yer alan bir çiftlikte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.A.’ya ait, büyükbaş hayvanların bulunduğu ve saman balyaları ile dolu olan samanlıkta, kurumuş otların alev alması sonucu yangın başladı.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Alevleri ilk olarak fark eden çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına anında müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın esnasında maddi zarar meydana geldiği bildiriliyor.