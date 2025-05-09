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Kulu İlçesinde Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA SAAT 19.00’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet sürücüsü bir otomobille çarpışarak yaralandı. Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Cafer Baran Caddesi üzerindeki Kulu İlçe Ziraat Odası önünde gerçekleşti.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 42 EEK 39 plakalı otomobil, S.D.’nin kullandığı 42 AGR 544 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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