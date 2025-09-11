Kulüpler Birliği Dijital Zorbalığa Tepki Gösterdi

DİJİTAL ZORBALIK VE ŞİDDETE KARŞI ORTAK DURUŞ

Kulüpler Birliği, spor dünyasında dijital zorbalık ve şiddete karşı bir kampanya başlatıyor. Süper Lig kulüpleri, aynı anda “Nefret Yok! Futbol Var!” mesajını paylaştı. Kulüpler Birliği’nden bu konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulüpler Birliği olarak, son yıllarda giderek artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm kulüplerimiz nezdinde ortak bir duruş sergilemekteyiz” denildi.

FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANILIYOR

Açıklamada, futbolun tarih boyunca sahada rekabet ve mücadelenin yanı sıra, saha dışında yarattığı güzel duygularla tanındığı vurgulandı. “Bizler futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz. Ancak son yıllarda özellikle dijital dünyada artarak devam eden nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalık sporun bu birleştirici yönüne zarar vermektedir” ifadeleri dikkat çekti.

SPORUN PAYDAŞLARINA DAVET

Tüm kulüplerle birlikte, sporun paydaşlarını daha dikkatli ve hassas davranmaya çağıran Kulüpler Birliği, taraftarlar ve toplumdan da beklentilerini dile getirdi. “Tüm taraftarlarımızdan, sporseverlerden ve toplumumuzdan beklentimiz; her platformda saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle davranmalarıdır” şeklinde bir çağrıda bulunuldu.

HOŞGÖRÜLÜ BİR FUTBOL EKOSİSTEMİ

Açıklamanın sonunda, futbol sahalarında centilmenlik ve dürüst oyun ruhunun saha dışında ve dijital mecralarda da yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. “İşte bu sebeple; futbolun tüm paydaşlarına, her türlü mecrada yapılan zorbalığa karşı sesimizi yükseltiyor; sporun ruhuna yakışır şekilde saygılı ve hoşgörülü bir futbol ekosistemi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadesi yer aldı.