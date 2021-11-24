Kulüpler Birliği’nden hakem kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık.” dedi.

Kulüpler Birliği’nin bugün yapılan toplantısında hakemlerle ilgili aldığı kararı açıklayan Ağaoğlu, “Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ayrıca açıklamasında, hakem atamalarında veya yeni MHK’nin belirlenmesinde 4 büyük kulübün müdahalesinin olmadığının altını çizdi.