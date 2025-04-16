Kulüpler Borçları Azaltmak İçin Mücadele Ediyor

BORÇ GÜNLÜĞÜ KÜLTÜRLERİ UNUTMUYOR

Türkiye Bankalar Birliği’ne olan borcunu kapatan Trabzonspor’un ardından, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da mali yüklerini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içinde. Daha önceki aylarda, dört kulüp de borsa üzerinde işlem gören şirketlerinde bedelli sermaye artırımı gerçekleştirerek elde ettikleri geliri Bankalar Birliği’ne olan ödemelerde kullandı.

KULÜP SIRALAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları finansal bildirim raporlarına göre, Bankalar Birliği’ne en fazla borcu olan kulüp Beşiktaş. Fenerbahçe bu sıralamada ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer alıyor. 28 Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin Bankalar Birliği’ne olan toplam borçları ise 8,66 milyar lira olarak bildiriliyor. Dört büyük kulüp, Bankalar Birliği anlaşmasından ayrıldıkları takdirde bile borç yükünden tamamen kurtulamıyor.

KISA VADELİ BORÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin, Bankalar Birliği haricindeki toplam borçları 35,75 milyar liraya (943,3 milyon euro) ulaşıyor. Bankalar Birliği hariç, kulüplerin toplam borcunun yüzde 75’ini kısa vadeli borçlar oluşturuyor. Bu durum, kulüplerin 25 Şubat 2025 itibarıyla bir yıl içinde 26,75 milyar lira borcu geri ödemekle yükümlü olduğu anlamına geliyor. Öte yandan, bu dört kulübün dönen varlıkları yani kısa vadeli alacakları ise sadece 7,19 milyar lira seviyesinde kalıyor. Kulüplerin bahsi geçen süre zarfında 19,56 milyar liralık (515,9 milyon euro) yeni kaynak bulması gerekiyor.