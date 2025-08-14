Kulüpler Gelirlerini Arttırmak İçin Toplandı

KULÜPLERİN GELİR KALANLERİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gerçekleşen toplantıda kulüplerin gelir kalemlerini artırma amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kulüpler Birliği Vakfı’nın düzenlediği toplantı, İstanbul’daki bir otelde yapıldı. Toplantının ardından Doğan, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Kulüplerin gelir kalemlerine dair görüşlerini paylaşan Doğan, “Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl daha naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları nasıl artırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli, daha sonra tekrar toplanacağız” dedi.

YABANCI KONTENJANINDA BEKLEYİŞ

Yabancı kontenjanıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) henüz bir yanıt gelmediğini belirten Doğan, “Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EUROPA KUPALARI VE MAÇLARIN ERTELEMESİ

Avrupa kupalarında play-off oynayacak Türk takımlarının maçlarının ertelenmesi ile ilgili herhangi bir gündemin konuşulmadığını da ekleyen Doğan, “Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon da ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir” diyerek sözlerini tamamladı.

