Kulüpte Çıkan Yangında 59 Kişi Hayatını Kaybetti

KUZEY MAKEDONYA’DA YANGIN FELAKETİ

Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde meydana gelen yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi de yaralandı. Yaralılardan 18’inin durumu kritik olarak bildirildi. Yangın, başkent Üsküp’ün 100 kilometre doğusundaki Koçana kentinde bulunan Pulse adlı kulüpte, Pazar yerel saatle 02:30’da (TSİ 03:30) başladı. Makedonyalı hip-hop ikilisi DNK’nın konserinde mekanın 500 kişi kapasitesinde olduğu tahmin ediliyor.

BAŞBAKAN’DAN ÜZÜNTÜ DOLU AÇIKLAMA

Başbakan Hristijan Mickoski, “çok üzücü ve zor” olarak nitelendirdiği bu olayda, hayatını kaybedenlerin çoğunun gençler olduğunu belirtti. Ülkede yedi gün milli yas ilan edildi. Olayın ardından, gece kulübünün çevresinde güvenlik kordonu oluşturan polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Pance Toskovski, kulübün ruhsatının bulunmadığını açıkladı ve rüşvet ile yolsuzluk iddialarının da incelendiğini ifade etti. Bakan, hayatını kaybedenlerden üçünün ve yaralıların da 20’sinin 18 yaş altı olduğunu duyurdu. Koçana Hastanesi Müdürü, ölenlerin yaşlarının 14-24 arasında olduğunu aktardı.

HEM KAPILAR PANİK YARATTI HEM YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, yangın, meşalelerin tavana temas etmesi sonucu oluştu. Gece kulübünün tek girişi ve çıkışı olması, paniğe yol açtı. Olay anında, dışarı çıkmak isteyen 20 yaşındaki Marija Taseva, kapının önünde bir izdiham olduğunu, bu sırada yere düştüğünü ve insanların kendisini çiğneyerek geçtiğini söyledi. Taseva, “Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde çıkmayı başardım. Ben kurtuldum ama kardeşim öldü” diyerek trajik bir kayıptan bahsetti. Kızılhaç gönüllüsü Mustafa Saidov, ölen ve yaralananların çoğunun 18-20 yaşları arasında olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA MESAJLARI

Yetkililer, olayla ilgili sorumluların hesap vereceğini açıkladı. Kuzey Makedonya için birçok ülke taziye mesajı paylaştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Bu zor gününde Kuzey Makedonya ile dayanışma içindeyiz” diye konuştu. Komşu Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, yangının “muazzam büyüklükte bir trajedi” olduğunu belirterek can kaybının artmasından endişe duyduğunu ifade etti. Kuzey Makedonya’nın diğer komşusu Bulgaristan ise bazı yaralıları askeri uçakla Sofya’ya taşıdı.