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Kulüpten Ayrılan Yıldız Oyuncu

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GENÇ FUTBOLCULARIMIZIN KARIYERİ

Kulüplerimizde yetişen genç oyunculardan bazıları, kariyerleriyle dikkati üzerine çekiyor. Bu oyunculardan biri, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe’nin altyapısından A Takım’a yükselen Ahmet Yiğit Gül.

FENERBAHÇE’DE YÜKSELİŞİ

2001 doğumlu olan Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe’de yeterince şans bulamadığı için 2018 yılında İstanbulspor’un altyapısına transfer oldu. İstanbulspor’da da aradığını bulamayan genç golcü, daha sonra sırasıyla Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor ve Modafen takımlarında forma giydi.

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