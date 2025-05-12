Kum Fırtınası Anbar’ı Vurdu! Uyarılar Yapıldı

KUM FIRTINASI IRAK’IN ANBAR KENTİNİ ETKİLEDİ

Irak’ın batısında bulunan Anbar kenti, etkili bir kum fırtınasının tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Fırtına sebebiyle birçok kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Anbar İl Sağlık Müdürlüğü, fırtına nedeniyle 27 bireyin nefes darlığıyla hastaneye gittiğini duyurdu.

SÜRÜCÜLERE GÖRÜŞ MESAFESİ UYARISI

Anbar Trafik Müdürlüğü, sürücülere görüş mesafesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Müdürlük, “Kentin birçok bölgesini etkisi altına alan fırtına nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde azaldı. Tüm sürücülerimize en üst düzeyde dikkatli ve temkinli olmalarını önemle hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

KUM FIRTINALARININ EKONOMİK ETKİLERİ

Yeşil Irak Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu, kum fırtınalarının sağlık, tarım, ulaşım ve hizmet sektörleri üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla Irak’ın günde yaklaşık 1 milyon dolar kaybettiğini ifade ediyor. Bu durum, ülkenin ekonomik durumu üzerinde önemli bir tehdit oluşturuyor.