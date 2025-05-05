Kum Fırtınası Nedeniyle 4 Ölü

KUM FIRTINASININ ETKİLERİ

Irak’ta dünden beri süren kum fırtınası nedeniyle yaşanan bir trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı. Aynı zamanda, kum fırtınasına bağlı olarak solunum rahatsızlığı yaşayan yüzlerce kişi hastanede tedavi altına alındı. Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok şehirde bu olumsuz hava koşulları toplum hayatını olumsuz etkiliyor.

TRAFİK KAZASI VE SONUÇLARI

Selahaddin’in Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazanın görüş mesafesinin sıfıra düşmesiyle iki aracın çarpışması sonucu gerçekleştiğini vurguladı. Kum fırtınası etkisiyle solunum rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

SAĞLIK UYARILARI

Yetkililer, solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu tür hava koşullarının sağlığa zarar verebileceği ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.