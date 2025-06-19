Kum Mahallesi’nde İstismar İddiası Soruşturması Başlatıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Kum Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 Haziran Salı günü bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatılıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tanıkların ifadeleri doğrultusunda Mustafa S. adlı şüpheliyi aynı gün gözaltına alıyor.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE

Alınan ifadenin ardından, şüpheli Mustafa S. dün adliyeye sevk ediliyor. Kız çocuğunun ise pedagog eşliğinde ifadesi alınıyor. Olayın halka ulaşmasının ardından, bazı aileler de çocuklarının aynı kişi tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyor.

Mustafa S. hakkında “istismar” iddiasıyla toplamda 2 ayrı şikayet bulunuyor. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.