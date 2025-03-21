Kum Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

KAMYON KAZASI VE YARALANMA DURUMU

Şanlıurfa’da kum yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Hilvan – Siverek karayolunun 15’inci kilometresinde gerçekleşti. 63 AHV 193 plakalı kamyon, sürücüsünün isim bilgisi öğrenilemeyen direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kaza neticesinde ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavisi burada gerçekleştirilen ağır yaralı sürücü, sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.