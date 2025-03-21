Haberler

Kum Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

KAMYON KAZASI VE YARALANMA DURUMU

Şanlıurfa’da kum yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Hilvan – Siverek karayolunun 15’inci kilometresinde gerçekleşti. 63 AHV 193 plakalı kamyon, sürücüsünün isim bilgisi öğrenilemeyen direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kaza neticesinde ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavisi burada gerçekleştirilen ağır yaralı sürücü, sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Mehmet Uçum: “Devlet Hukuk Dışılığa Geçit Vermez”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, sokak eylemlerinin hukuki süreçleri engelleyerek kaos yaratmayı amaçladığını belirtti ve devleti bu tür zorbalıklara karşı kararlılıkla savunacağını vurguladı.
Haberler

Jandarma Personeli Down Sendromlular Gününü Kutladı

Mersin'de jandarma, Dünya Down Sendromlular Günü'nde özel çocuklar için tanıtım etkinliği düzenleyerek, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.