Kum Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZADA SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kum yüklü bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Olay, Kahta Çayı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Mehmet Erdem’in yönetimindeki 02 KS 709 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek kaza yaptı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının yapılmasının ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhmal edilen ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü Mehmet Erdem, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.