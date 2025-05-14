Kumar Bağımlılığını Yenip Hayata Döndü

GENÇ YAŞTA KUMAR BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK

Genç yaşta kumar oynamaya başlayan 35 yaşındaki D.D’nin hayatı, kız arkadaşının önerisiyle gittiği Denizli Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) aldığı destekle değişti. D.D, burada bağımlılığından kurtulup bir yandan yarım kalan eğitimini tamamlarken, diğer yandan evlilik için ilk adımı attı. Kumar bağımlılığı yüzünden 15 yıl boyunca birçok zorlukla yüzleşen D.D, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki öğrenimini ekonomik ve ruhsal sorunlar nedeniyle 2021’de 3’üncü sınıftayken dondurmak zorunda kaldı. Kumar oynamayı bırakma çabaları da başarısız olan D.D, bu süreçte ilişkisinde de sıkıntılar yaşadı.

REHABİLİTASYON SÜRECİ VE YENİDEN DOĞUŞ

Bağımlılığından kurtulma şansı bulmak için Yeşilay’a giden D.D, YEDAM’da rehberlik ve destek alarak 1 yıllık tedavi sürecinde önemli değişiklikler yaşadı. Bu süre zarfında yüksek öğrenimini tamamlayarak mezun olan D.D, kendi işini kurdu ve eski kız arkadaşıyla ilişkisini tekrar yaşatmaya başladı. D.D, nişan yaparak evlilik yolunda ilk adımı attı. AA muhabirine verdiği demeçte, kumarı hayatından tamamen çıkarttığını vurguladı ve YEDAM’da devam eden rehabilitasyon sürecine dikkat çekti. Kumar bağımlılığının onu neredeyse hayatını kaybetme noktasına getirdiğini belirten D.D, bu bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmenin ve durumu kabullenmenin önemine değindi.

YEŞİLAY’IN DESTEĞİ

D.D, Yeşilay sayesinde hayata yeniden döndüğünü ifade ederek, kumar hayatının kararttığını ve artık bu dönemlerin geride kaldığını söyledi. Kız arkadaşıyla kumarsız bir yaşam sürebildiği için mutluluğunu dile getiren D.D, Yeşilay’ın sunduğu desteğin ne kadar değerli olduğunu şöyle anlattı: “Yeşilaya gelirken bu derecede bağımlı olduğumu bilmiyordum. Burası sadece bir sosyal kol değil, kriz anlarında ve sonrasında verimli bir destek sağlıyor.” Maddi kayıpların telafi edilebileceğini ancak hayatın geri dönüşünün zor olduğunu belirten D.D, Yeşilay’dan aldığı desteğin yaşamsal önemini vurguladı.

PSIKOLOJIK DESTEK VE YOLDAŞLIK

YEDAM’dan psikolog Seçil Başyaran, Türkiye genelinde alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı yaşayanlara ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığını açıkladı. Başyaran, başvuruda bulunan bireylerin hayatlarındaki renkleri tekrar kazanmalarına yardım ettiklerini ve bu süreçte onlara yoldaşlık ettiklerini belirtti.