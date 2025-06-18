Kumar Oynandı, Cezalar Uygulandı

KUMAR OYNANAN İŞ YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynanmasını önlemek amacıyla düzenlen denetimlerde 4 iş yerinde yasa dışı kumar faaliyetleri tespit etti. Bu iş yerleriyle ilgili olarak adli işlem başlatılırken, toplamda 22 kişiye 203 bin 434 TL para cezası uygulandı.

DENETİMLERDE CİDDİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan son bir aylık denetimlerde kent merkezinde kumar oynanmasının gerçekleştirildiği 4 iş yeri belirlendi. Kumar oynamalarına olanak sağlayan 4 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı. Kumar oynayan 22 kişiye ise Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 203 bin 434 TL idari para cezası uygulandı.

YASADIŞI FAALİYETLERE YÖNELİK ÖNLEMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerde ayrıca masa üzerinde bulunan 4 bin 500 TL paraya el konuldu ve yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzurunu tehdit eden ve vatandaşları zarara uğratan yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye devam edeceğini duyurdu.