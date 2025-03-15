Kumarla Mücadelede Bakanlıktan Kritik Hamle

Bakanlık Harekete Geçti

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, aileleri yıkan kumar ve yasadışı bahis konusunu gündeme taşımakta kararlı duruyor. Uzun süre mecliste çeşitli soru önergeleri ile bu konuya dikkat çeken Ün, sonunda bakanlığın harekete geçtiğini belirtti. Toplumun her kesimini etkileyen bu sorunla ilgili mücadele verildiğini aktaran Ün, “40 milyar dolarlık büyük bir Pazar olan sanal kumar ve bahis oyunları, bunun kaynağında yatan elektronik para şirketleriyle ilgili olarak uzun zamandan bu yana meclis çatısı altında mücadele ediyorum” şeklinde konuştu.

Önemli Gelişmeler

Sözlerine devam eden Ün, bakanlıktan gelen önemli bir hamlenin altını çizdi. Elektronik para şirketlerine yönelik bir operasyonun yapıldığını söylüyor. “Aylar önce bu sorunu gördüm, muhataplarını dinledim, çözümünü de söyledim. ‘Devlet eliyle tabana yayılan kumar ve bahsi bitirmek istiyorsanız bu gece o elektronik para şirketlerinin fişini çekin. Çekin ki gün doğmadan aydınlığa kavuşalım’ dedim” ifadelerini kullandı. Bu doğru hamlenin geldiğini fakat bunun yeterli olmadığını kaydetti. “Devamının gelmesi için takipçisi olmaya devam edeceğim” diyerek duruşunu sürdürdü.

Takip Edilecek Adımlar

Milletvekili Sema Silkin Ün, bakanlığın adımını olumlu bulsada, bu konuda sonrasının önemine vurgu yapıyor. Kumar ve yasadışı bahis konusunun toplum üzerindeki etkisinin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, atılacak adımların takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Devletin bu alandaki etkili mücadelesi ile ailelerin ve gençlerin hayatlarının yeniden olumlu bir yöne gitmesini sağlamak mümkün” diyor.