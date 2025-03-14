Kumaş Gaspçıları Esenyurt’ta Yakalandı

Olayın Gelişimi

Esenyurt’ta, kendilerini polis olarak tanıtan bir grup şüpheli, bir kamyonu durdurarak içindeki 1,7 milyon liralık top kumaşı gasp etti. Beş kişilik ekip, kamyon şoförü ve muavinini etkisiz hale getirerek olay yerinden kaçtı. Olayın yaşandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 18 Şubat’ta, saat 08.30 civarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi.

Şüphelilerin Eylemi

Piyasa değeri 1,7 milyon lira olan kumaşları yükleyerek yola çıkan tekstil firması çalışanları N.Y. ve N.M., bir süre sonra polis olduklarını iddia eden dört kişinin önlerini kesti. Şüpheliler, kamyon şoförü N.Y.’nin gözlerini bağlayarak onu kendi araçlarına bindirip olay yerinden uzaklaştı. Diğer bir şüpheli ise muavin N.M.’nin gözlerini de kapatarak kamyonun içinde etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, gasp ettikleri kamyonu Avcılar’a götürerek çaldıkları kumaşları başka bir araca aktararak olay yerinden uzaklaştı.

Polisin Operasyonu

Olay sonrasında Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalayıp çalınan kumaşların bulunması için çalışmalar başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kamyonu tekstil fabrikasından çıktığı andan itibaren beyaz bir araçla takip ettikleri güvenlik görüntülerine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 11 Mart’ta düzenlenen operasyonda, beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında 4 bin 971 kilogram ağırlığında 279 top kumaş da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayın ardından şüphelilerin kumaş yüklü kamyonu takip ettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.