KUMAŞÇILAR ÇARŞISI, UYGUN FİYAT POLİTİKASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

KUMAŞÇILAR ÇARŞISI’NIN TANITIMI VE GELİŞİMİ

Ümraniye’deki Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kumaşçılar Çarşısı, profesyonel satıcılardan ev tekstiline, kadın ve erkek giyimine kadar kaliteli kumaşlardan özel parçalara kadar binlerce çeşit ürün sunuyor. 1995’te esnaf girişimleriyle temeli atılan bu çarşı, zamanla büyüyerek Şefkat, Gonca, Yonca, Tuna, Kırım ve Çiftlik sokaklarını kapsayan geniş bir ticaret alanı halini aldı. Günümüzde yaklaşık 70 mağazası ile faaliyet gösteren Kumaşçılar Çarşısı, ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

2010 yılında resmi olarak ‘Kumaşçılar Çarşısı’ kimliğini kazanan bu ticaret merkezi, özellikle 2023 yılıyla beraber yürütülen yayalaştırma ve modernizasyon projeleriyle daha erişilebilir ve çağdaş bir görünüm kazanıyor. Alışverişin yanı sıra ziyaretçilere konforlu dolaşım alanları sunan çarşı, hem sektör profesyonelleri hem de bireysel tüketiciler için güvenilir bir ticaret noktası olmayı sürdürüyor.

HEDEF KİTLESİ VE ÖNEMİ

Kumaşçılar Çarşısı, perakende kumaş alışverişinde sunduğu çeşitlilik ve uygun fiyat politikası ile yalnızca İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Moda tasarımcıları, terziler, ev hanımları ve genç girişimciler gibi geniş bir müşteri kitlesine hitap eden çarşı, kumaş sektöründe ekonomik canlılığın ve yaratıcılığın merkezi olarak kabul ediliyor.