Kumbağ’da Aramalar Üçüncü Günde Devam Ediyor

DENİZDE KAYBOLAN GENCİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki A.B.’yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde hâlâ sürüyor. Kumbağ tatil beldesinde üç gün önce denize giren gencin bulunması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri, hem denizde hem de karada arama faaliyetlerine devam ediyor.

İKİ AŞAMALI ARAMA FAALİYETİ

Sahil Güvenlik botları ve dalgıçlar, deniz üzerinde tarama gerçekleştirmekte. Kıyıda ise jandarma ve polis ekipleri, yaya olarak sahil boyunca kontrol yapıyor. Ayrıca, arama çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor. Yapılan bütün bu çabalara rağmen, bölgede gün boyunca devam eden çalışmalarda henüz herhangi bir sonuca ulaşılamadı.