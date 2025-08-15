Haberler

Kumbağ’da Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde denizde kaybolan 18 yaşındaki genç için arama çalışmaları devam ediyor. Tatil beldesinde dünden beri kayıp olan A.B. için, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri hem karada hem de denizde aktif bir şekilde arama yapıyor.

KOORDİNE EDİLEN ÇALIŞMALAR

Dün gece boyunca devam eden arama faaliyetlerine, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da katılarak ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan arama çalışmalarında, botlar ve dalgıç ekipleri denizden tarama yaparken, sahil şeridinde de jandarma ve polis ekipleri yaya devriyelerle aramalara destek veriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Haberler

Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.