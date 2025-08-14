Haberler

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

OLAYIN YERİ VE KOŞULLARI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi’nde fırtınaya rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Valilik tarafından getirilen yasaklara rağmen denize giren bu kişi, yoğun dalgaların bulunduğu bir bölgede akıntıya kapılarak zor durumda kaldı. Olayın ardından, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye yardım etmek için çevredeki vatandaşlar harekete geçti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kurtarma çalışmaları sırasında, zincir oluşturmak isteyen bir grup vatandaş arasında 15 kişi bulundu. Ancak bu esnada iki kişi de boğulma tehlikesi yaşadı. Denizden çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayıp olan kişiyi bulmak için ise, yerel güvenlik birimleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

RESMİ YASAKLAR VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Tekirdağ Valiliği, bölgedeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı. Buna rağmen yaşanan bu olay, güvenlik güçlerinin deniz alanlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Arama kurtarma faaliyetleri Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Cenaze Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, Edirne'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s’i Geçerse, Lausanne’la Oynar

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's takımını yenmesi durumunda play-off aşamasında Lausanne ile mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.