Kumbağ Sahilinde Üç Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KURTARILAMADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Kumbağ sahilinde denize giren üç kişi, farklı noktalarda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan kişilerden bir tanesi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Hafta sonu plajda yoğunluk yaşanırken, çok sayıda vatandaş denize girdi. Ancak rüzgarın şiddeti ve dalgaların etkisiyle, üç kişi denizde çırpınmaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İlk müdahale, sahildeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi ve boğulma tehlikesi geçiren üç kişi kıyıya çıkarıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, sahilde ilk müdahaleleri yaparak, bu kişileri ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılanlardan ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 21 yaşındaki Ö.A., Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak adli tahkikat, Sahil Güvenlik personeli tarafından başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.