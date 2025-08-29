Kumda Kahve Geleneği Sürüyor

KAHVE GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kumda kahve yapımını devam ettiren Ersin Kortan, 13 farklı aromasıyla müşterilerine yeni lezzetler sunuyor. Eskişehir’in ünlü bölgelerinden biri olan tarihi Odunpazarı Evleri’nde yer alan kahveci Ersin Kortan, kızgın kumda pişirdiği kahveleri özel sunumlarıyla ikram ediyor. Kendini birinci nesil kahveci olarak tanımlayan Kortan, kahvelerini farklı bir pişirme yöntemi ile hazırladığını belirtiyor. Kortan, “Biz kendi kahvemizi kendimiz öğütüyoruz. Orta kavrulmuş, ince çekilmiş kahvelerimiz taze olarak hazırlanırken, kumda 96-98 derece sıcaklıkta bakır cezvenin her yerine nüfuz eden ısı sayesinde kahve daha kaliteli bir kıvam almış olduğundan dolayı kahvenin kavrulması ve öğütülmesi en ideal şekilde gerçekleşiyor” diyor.

KUMDA PIŞIRMA TEKNİĞİ YENİ BİR SOLUK SUNUYOR

Osmanlı döneminde sokak kahvecilerinin közde kahve yaptığını hatırlatan Kortan, günümüz hijyen standartları gereği artık bu yöntemin tercih edilmediğini ifade ediyor ve bunun yerine kumda pişirme tekniğini benimsediklerini vurguluyor. “Tazelik bizim için çok önemli” şeklinde ekliyor.

AROMALI KAHVELER İLE FARK YARATIYORLAR

Kahvelerini yalnızca dükkanında değil, ayrıca paketli olarak Eskişehir ve diğer illerdeki marketlerde de sunduğunu belirten Kortan, “13 çeşit aromalı kahve hazırlıyoruz. Gelen müşterilerimiz farklı tatlar denemek istediğinden biz de çilekli, portakallı, karamelli, narlı gibi aromalarla kahvemizi zenginleştiriyoruz” açıklamasında bulunuyor.

TÜRK KAHVESİNİ TAÇLANDIRAN GELENEK

Kortan, Türk kahvesinin dünya üzerindeki tek pişirme yöntemi ile hazırlandığını vurguluyor. “Diğer kahve çeşitleri demleme veya damlatma yöntemiyle hazırlanır, ama biz bu geleneği sürdürerek Türk kahvesini en özgün haliyle yaşatıyoruz” diyor.