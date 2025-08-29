Kumda Kahve Geleneğini Sürdüren Ersin Kortan

KAHVE GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kumda kahve geleneğini devam ettiren Ersin Kortan, 13 farklı aromasıyla müşterilerine yeni tatlar sunuyor. Eskişehir’in gözde bölgelerinden biri olan tarihi Odunpazarı Evleri’nde kurulu dükkanında kahve ustalığını sergileyen Kortan, kızgın kumda pişirdiği kahvelerini özel sunumuyla misafirlerine ikram ediyor. Birinci nesil kahveci olduğunu söyleyen Kortan, kahvelerini kendine has pişirme yöntemiyle hazırladığını dile getiriyor.

KUMDA PİŞİRME TEKNİĞİ HİJYENİK

Kahvelerini yaparken “Biz kendi kahvemizi kendimiz öğütüyoruz. Orta kavrulmuş, ince çekilmiş kahvelerimiz taze olarak hazırlanırken, kumda 96-98 derece sıcaklıkta bakır cezvenin her yerine nüfuz eden ısı sayesinde kahve daha kaliteli bir kıvam almış olduğundan dolayı kahvenin kavrulması ve öğütülmesi en ideal şekilde gerçekleşiyor” diyor. Osmanlı dönemi sokak kahvecilerinin közde kahve yaptığını hatırlatan Kortan, “Artık günümüzde hijyen açısından tercih edilmediğinden onun yerine kumda pişirme tekniğini uyguluyoruz. Tazelik bizim için çok önemli” ifadelerini kullanıyor.

AROMALI KAHVELER SUNUYOR

Kortan, kahvelerini yalnızca kendi dükkanında değil, aynı zamanda paketli halde Eskişehir ve çeşitli illerdeki marketlerde de satışa sunduklarını belirtiyor. “13 çeşit aromalı kahve hazırlıyoruz, gelen müşterilerimiz farklı tatlar denemek istediğinden biz de çilekli, portakallı, karamelli, narlı gibi aromalarla kahvemizi zenginleştiriyoruz” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, “Dünya üzerinde pişirilerek yapılan tek kahve Türk kahvesidir. Diğer kahve çeşitleri demleme veya damlatma yöntemiyle hazırlanır, ama biz bu geleneği sürdürerek Türk kahvesini en özgün haliyle yaşatıyoruz” vurgusunu yapıyor.