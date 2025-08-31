Küme Dönüşümünde Taraftar Isyanı Yaşandı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Galatasaraylı eski futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olması, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ciddi şekilde eleştirilmesine neden oldu. Taraftarlar, Kerem’in transfer süreciyle ilgili olarak Dursun Özbek ve yönetimine sert tepkiler gösterdi. Benfica, Kerem’in Fenerbahçe’ye transfer koşullarıyla ilgili olarak Galatasaray’a bilgi verdi. Galatasaray’ın Kerem’i transfer etme konusunda öncelik hakkı bulunduğu için Benfica’ya 5 gün içerisinde yanıt verme zorunluluğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yönetim, belirtilen 5 gün içinde harekete geçmesi gerektiğinden, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazmasının önünü açmak istemedi. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe’ye herhangi bir sorun çıkarmayacaklarını dile getirdi. Ancak bu gelişmeler sonrası, Galatasaray taraftarları başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı.

Taraftarlar, sosyal medya platformu X üzerinden kısa sürede “Dursun Özbek istifa” hashtagini gündeme getirdi. Bu kampanya kapsamında tam 184 bin tweet paylaşıldı. Galatasaray taraftarları, bu konudaki tepkilerini açıkça ortaya koyarak yönetimi eleştirdi.