Kumkale’de Patlama, Bir Ölü Var

OLAYIN DETAYLARI

Çanakkale’de saat 18.15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı’nda ciddi bir olay gerçekleşti. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait Sağlık-1 Botu’nda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ne yazık ki bir sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Patlamada yaralanan bir vatandaş, derhal hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi: “12 Haziran 2025 tarihinde saat 18.15 civarında, İlimiz Kumkale Balıkçı Barınağı’nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait Sağlık Botu’nda meydana gelen kazada maalesef 1 teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.”