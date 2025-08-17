Kumköy Sahili Çöplük Gibi Görünüyor

KUMKÖY SAHİLİ’NDEKİ KÖTÜ GÖRÜNTÜLER

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili, Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında yer alan caretta caretta yuvalama kumsalı durumuyla dikkat çekiyor. 2025 yılı “Çevre Başkenti” olarak seçilen Antalya’da, sahilde oluşan kötü görüntüler, sürdürülen temizlik çalışmalarına rağmen devam ediyor. Çoğu zaman araçlar, caretta yuvalarını eziyor. Bazı tatilciler, mangal ateşi artıkları ve çöplerin arasında denize giriyor. Yıllardır, bölge halkı tarafından kurulan barakalar bu sahilde sıkça gündeme geldi.

Bölgenin doğal güzelliklerinden biri olan Kumköy Sahili, pandemi döneminde sayıları artan ve kiraya verilmek üzere kullanılan çardaklarla dolmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkım kararı sonucunda Aksu Belediyesi ekipleri, barakaları kaldırdı. Ancak, arkasında ciddi bir çöp sorunu bıraktı. Tatilciler, bulundukları alanı kirletmeye devam ediyor.

2021 Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla “Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı” olarak ilan edilen kumsalın bir bölümü, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temizlenerek halk plajına dönüştürüldü. Halk plajı alanı her gün temizlenmesine rağmen, oraya yakın başka bir bölüm çöplüğe dönüşmüş vaziyette. Plaj girişinde bulunan “Dikkat Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı” tabelası, bazı tatilcilerin içki şişelerini astığı yerler haline geldi.

Aksu Belediyesi, plaja konaklama amaçlı yapıların kurulmasını yasaklayan tabelalar yerleştirmiş olsa da, sahilde birçok karavan ve çadır kurulduğu görülüyor. “Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı” olması nedeniyle özel koruma önlemleri gerektiren bu alanda, tatilcilerin mangal yaptığı da bildiriliyor.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, bölgede 1999 yılında başladıkları korunma çalışmalarında çardak sayısının ilk olarak 30 olduğunu, fakat geçen yılın sonunda bu sayının 500’ü aştığını açıkladı. O dönemde yapılan çardakların kumsala büyük zararlar verdiğini belirten Dr. Canbolat, “Bunların sayısı artarken, koruma için mücadele edenlerin de etkisi azaldı. Çardaklar pandemi döneminde kiralanmaya başlandı ve ciddi bir çevre sorunu ortaya çıkardı.” dedi.

Bu yıl Nisan ayı sonundaki ziyareti sırasında kumsalda hala çöplerin bulunduğunun altını çizen Dr. Canbolat, “Büyük çöpleri belediye topladı ama daha detaylı bir temizlik gerekiyor. Kum eleme makineleri ile bu temizlik yapılmalı. Plastik atıklar deniz kaplumbağalarının yanı sıra insan sağlığı için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.” şeklinde uyarıda bulundu.