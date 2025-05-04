Kumlu’da Kadınlar Mozaik Sanatı Öğreniyor

KURSUN AÇILIŞI VE AMAÇLARI

Hatay’da Kumlu Halk Eğitimi Merkezi’nde ev kadınlarının sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursu açıldı. Bu kursa katılarak mozaik sanatını öğrenen kadınlar, sosyal bir ortamda bir araya gelerek birbirinden güzel eserler ortaya koydu. Kumlu Halk Eğitimi Merkezi, yeni açtığı mozaik sanatı ve dekoratif ev ürünleri kursunda büyük çoğunluğu kadın olan 150 kursiyeri ağırladı. Evde oturmak yerine bu kursa katılan kadınlar, kısa sürede el becerilerini geliştirerek etkileyici çalışmalara imza attı.

MORAL VE SOSYAL ETKİ

Kurs hakkında bilgiler sunan usta öğretici Esmahan Bük, “Kadınlarımızın sosyalleşmek anlamında gerçekten bir şeylere ihtiyaçları vardı. Biz de böyle bir şey düşündük. Benim de severek yaptığım bir iş. Burada hem kaynaşıyoruz, güzel işler çıkarıyoruz hem de stres atıyoruz. Bu iş bizim için çok önemli çünkü kursa geldiğimizde hayatımızdaki herhangi sorunları da birlikte getiriyoruz. Burada bir şeyleri aşabileceğimize inanıyoruz. Kurs bu anlamda bizi çok etkiliyor. Özellikle dediğim gibi stres atma anlamında çok güzel bir yer. Kadınlar kendilerini geliştirmeye çok açık varlıklar” ifadelerini kullandı.

KURSUN MESLEKİ FAYDALARI

Kumlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Kalkar ise, “Birçok dalda, alanda mesleki çalışmalar var. Dezavantajlı gruptaki kadınlarımıza yönelik, ayrıca göçmen olarak ilçede bulunan Suriyelilere yönelik birçok çalışma faaliyetini bir arada yürütmekteyiz. Burada kursiyerler meslek ediniyor. Taş işçiliği, süslemesi ile birlikte yaptıklarını evlerine götürüyor ve bunları sosyal-kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü kitle iletişim yolları ile satarak kendilerine katkıda bulunuyorlar” şeklinde açıklama yaptı.

ÖĞRENMEK İÇİN YAŞ SINIRI YOK

Kursiyerlerden Asiye Uzunyayla, öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayarak herkesi sanat dallarına katılmaya davet etti. Suriyeli kursiyerlerden Bera El Beşa da, “Usta öğreticiler sayesinde güzellikleri öğreniyorum. Ülkeme dönünce burada aldığımı eğitimi oradaki gençlerimize öğreteceğim” dedi.